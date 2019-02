VIDEO. Mark Wahlberg springt plots in busje vol toeristen in Hollywood TK

Bron: AD 0 Celebrities Doorgaans zijn sterrentours in Hollywood en Beverly Hills weggegooid geld, omdat sterren zich meestal niet laten zien tijdens de busexcursies die bedoeld zijn om celebrities te spotten. Maar gisteren was dat even anders: Hollywoodacteur Mark Wahlberg besloot in zo'n busje te springen.

Wahlberg (47) was in Hollywood aan het joggen toen hij zo'n startoursbusje voorbij zag komen. Volgens passagiers aarzelde hij geen moment en klom hij tot grote verbazing van de passagiers in het voertuig. Volgens de toeristen ging de acteur uitgebreid met iedereen op de foto en nam hij ook nog de tijd voor wat korte gesprekken en het uitdelen van handtekeningen.

De spontane actie van de ster werd uitgebreid gefilmd door omstanders, en ook Wahlberg zelf deelde de beelden op Instagram. Hij poetste zijn imago - de man staat bekend als een minder sympathiek Hollywoodgezicht - daarmee meteen een beetje op.