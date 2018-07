VIDEO. Mama van Selena Gomez post hilarische video uit de oude doos TDS

12 juli 2018

16u08

Bron: Instagram 0

In de oude doos van foto's of video's duiken: we doen het allemaal wel eens. Ook de moeder van Selena Gomez zo blijkt, want zij heeft via Instagram een aandoenlijke video gedeeld van toen haar dochter nog een kleine meid was. En daarin is te zien hoe Selena al op jonge leeftijd bijzonder mondig was. Beelden zeggen natuurlijk meer dan woorden, dus kijk mee!