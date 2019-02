VIDEO. Limburgers samen met Kanye West in realityreeks Redactie

Wereldster Kanye West dook in oktober plots op in Houthalen-Helchteren tijdens een basketbalwedstrijd. De doortocht van de zanger komt aan bod in een realityprogramma dat nu uitgezonden wordt op Facebook. Eén aflevering is volledig gewijd aan de avonturen van West in Limburg. Het restaurant in Genk waar Kanye met zijn entourage ging eten krijgt opmerkelijk veel vragen over het bezoek. “Steeds die vraag, is Kanye hier geweest? Wanneer komt hij nog eens langs?”, zegt de eigenaar van het restaurant.