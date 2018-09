VIDEO. Lady Gaga in tranen wanneer ze staande ovatie krijgt TK

13 september 2018

14u22

Bron: AOL 0 Celebrities Heel wat mensen hadden hun twijfels, maar de acteerprestaties van Lady Gaga - die de hoofdrol vertolkt in de nieuwe film 'A Star Is Born' - zijn een schot in de roos. De kersverse actrice kreeg op het filmfestival van Toronto zelfs een staande ovatie van het publiek, en daarbij schoot haar gemoed duidelijk vol.

In 'A Star Is Born', een film die geregisseerd werd door haar tegenspeler Bradley Cooper, kruipt Gaga in de huid van Ally: een beginnende singer/songwriter die het moeilijk heeft om aan de bak te komen. Een herkenbare situatie voor Lady Gaga. “Ik zie zoveel van mijn jongere zelf terug in haar”, zei de ster. “Ik geloofde niet in mezelf en vond dat ik lelijk was. Op school werd ik veel gepest.”

Of het met haar verleden te maken heeft, kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar het staat vast dat de film erg veel indruk maakt. Op het filmfestival van Toronto werd hij goed onthaald. Tijdens een panelgesprek met haar collega's zei Lukas Nelson, die meeschreef aan de soundtrack, zelfs dat Gaga 'in elke scène waarin ze meespeelde verbluffend was'.

Daarop kreeg Gaga, die in het echt Stefani Joanne Angelina Germanotta heet, het moeilijk. Met tranen in haar ogen probeerde ze zich te vermannen, maar toen het publiek én de panelleden haar dan een staande ovatie gaven, was het hek van de dam. Gelukkig kon ze daarna rekenen op een knuffel van Bradley Cooper.