VIDEO: Ken je deze films met Cameron Diaz nog? SD

12 maart 2018

18u50

Bron: Kameraki 0

Slecht nieuws voor de fans van Cameron Diaz (45): de blondine is helemaal klaar met acteren. Dat vertelt haar goede vriendin, actrice Selma Blair (45). "Ze hoeft ook geen films meer te maken, ze heeft een behoorlijk fantastisch leven. Ik heb er geen idee van wat er voor nodig zou zijn om haar weer op het witte doek te krijgen", klinkt het. We zagen Cameron voor het laatst aan het werk in 'Annie' uit 2014, maar ken je deze pareltjes nog?