VIDEO: Karen Damen strijdt mee voor legalisering cannabisolie voor Sofie (8) Marco Mariotti

27 mei 2018

17u49

Bron: Eigen berichtgeving 342 Celebrities Driehonderd mensen hebben vandaag in Maasmechelen deelgenomen aan de mars voor de legalisering van cannabisolie. Jean Pierre Voncken en Ula Milata strijden al drie jaar sinds hun dochter Sofie (8) aan een zware vorm van epilepsie lijdt.

Ze is uitbehandeld, en gewone medicatie helpt niet meer. Cannabisolie doet dan weer wonderen bij haar. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) liet weten dat legalisering er niet aan zit te komen.

De meest opvallende aanwezige was ongetwijfeld Karen Damen. De oud-K3-zangeres liep de ganse mars mee in de gietende regen en sprak het volk na afloop toe. "Ik leerde Jean Pierre enkele jaren geleden kennen", vertelt ze. "Het verhaal van Sofie heeft me altijd beroerd én zelfs geshockeerd. Het is onbegrijpelijk dat er mensen in de illegaliteit moeten vertoeven omdat zij hun geliefde willen helpen. Is dit België? Ik kén zélf volwassenen én kinderen die zich beter voelen én genezen zijn met de hulp van cannabisolie. Ik ga zeker een foto posten op Instagram, zodat mijn 400.000 volgers dit ook zien. In september zal er nog een mars zijn in Bredene waar ik ook zal meewandelen." Lees morgen meer in Het Laatste Nieuws.