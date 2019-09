VIDEO. Jonas Brothers verrassen fan in het ziekenhuis SH

02 september 2019

17u22

Bron: ANP 0 Celebrities Een 16-jarige fan van de Jonas Brothers die door chemotherapie in het ziekenhuis verblijft, wist niet wat ze zag toen haar grote idolen dit weekend aan haar ziekenhuisbed stonden. Het meisje moest hun concert in Pennsylvania missen, dus besloten Nick, Joe en Kevin Jonas haar te verrassen met een bezoekje in het ziekenhuis.

Lily Jordan had eerder via Instagram een bericht aan de broers gestuurd. “Ik was graag morgen naar jullie concert gekomen, maar in plaats daarvan krijg ik aan andere kant van de straat chemotherapie”, schreef ze bij een selfie. “Als jullie zin hebben om langs te komen, geef ik mijn kamernummer.”

Al snel verspreidden veel fans van de Jonas Brothers haar oproepje, en ook de senator van de staat Pennsylvania deelde het verhaal. Toen ook de zingende broers de oproep van Lily zagen, kwamen ze langs in het Penn State Children’s Hospital. Nick Jonas bracht ook zijn vrouw, actrice Priyanka Chopra, mee om het meisje te steunen.

In een video die het ziekenhuis deelde van het bezoek, zie je hoe Kevin Jonas aan Lily vertelt hoe zijn social media-feeds volstond met haar oproep. Het meisje bedankte later iedereen op Instagram die haar post had gedeeld. “Wow, de kracht van social media jongens. Jullie hebben dit voor elkaar gekregen. Jullie hebben van mijn stomme chemosessie iets ongelooflijk speciaals en onvergetelijks gemaakt.”