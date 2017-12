VIDEO: "Ik blink uit met mijn empathisch vermogen": Miss België-finalistes Emilie en Barbara stellen zich voor in bikinishoot sam

18u30 0

Voor psychologiestudente Emilie Van Ooteghem is Miss België iemand die zich goed kan aanpassen in elke situatie, niet toevallig een van haar sterke eigenschappen. Voor rechtenstudente met Burundese roots Barbara Bierlier is het kroontje vooral een springplank om de eenheid en diversiteit van ons land te vertegenwoordigen.

rv

De slotshow is op 13 januari te zien op Fox en exclusief online via HLN.be!