VIDEO: het is Valentijn, en Liam Neeson wil jouw cupido zijn TDS

14 februari 2018

06u00

Bron: Kameraki 3

Morgen 14 februari is het weer zover: dan vieren we Valentijn, een feest dat we graag met onze geliefde doorbrengen. Maar voor alle singles zonder date: look nog further, want acteur Liam Neeson wil graag jouw Cupido zijn. Tijdens zijn bezoek aan 'The Late Show' bewees hij alvast dat hij het in zich heeft.