VIDEO. Gucci strikt Jared Leto, Lana Del Rey én Courtney Love voor nieuwe campagne SD

15 januari 2019

16u12 0 Celebrities Lana Del Rey en Jared Leto dartelen momenteel rond in een nieuwe campagne voor ‘Gucci Guilty’ - een parfum van het Italiaanse modehuis - die gisteren op de wereld werd losgelaten. Grootste verrassing van het filmpje: ook Courtney Love maakt kort haar opwachting.

Zanger-acteur Jared Leto en zangeres Lana Del Rey werden persoonlijk door Gucci’s creatieve directeur Alessandro Michele uitgekozen om de gezichten van het parfum te worden. Leto is alvast erg blij dat hij met Del Rey kon samenwerken, zo vertelde hij in een interview met W Magazine. “Ze is erg lief, dus het was fijn om tijd met haar door te brengen. En ze ziet er geweldig uit. Het was echt perfect.”

Daarnaast kon de acteur zijn geluk niet op toen hij hoorde dat Courtney Love, de weduwe van Nirvana-frontman Kurt Cobain, een cameo ging maken in de clip. “Ze is echt een legende. Ik ben een grote fan van haar als artieste.” Dat hij niet met professionele acteurs samenwerkt, maakt Leto niet zoveel uit. “Ik bekeek hen niet echt als muzikanten, maar als creatieve mensen. Lana, Alessandro, Courtney: het zijn gewoon een hoop creatieve mensen die iets geks wilden maken.”

Gek maar glamoureus. Zo kan je de campagne het best beschrijven. Leto en Del Rey spelen een retro koppel dat alledaagse zaken doet - zoals naar de winkel gaan of in een Amerikaanse diner eten (met Courtney Love als serveerster) -, maar dan in het gezelschap van een tijger of een struisvogel. Het kan allemaal in het universum van Gucci Guilty.