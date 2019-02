VIDEO. Gewelddadig op de grond gegooid: ‘Jersey Shore’-ster deelt verontrustende beelden van huiselijk geweld TDS

05 februari 2019

10u44

Bron: Jennifarley.com 0 Celebrities Het huwelijk van ‘Jersey Shore’s’ JWoww is intussen al even gestrand. De realityster vroeg eind vorig jaar de echtscheiding aan. Ze was ruim drie jaar getrouwd met Roger Mathews. Volgens New York Post gaf de 33-jarige, die eigenlijk Jenni Farley heet, in haar verklaring aan dat het al langer rommelt tussen haar en Roger. Nu komen we ook te weten waarom: de realityster deelde zopas beelden waarop te zien is hoe Roger haar mishandelt.

JWoww deelde de heftige beelden via haar eigen website. In het filmpje is te zien hoe haar ex-man Roger haar hardhandig tegen de vloer gooit van hun keuken. Bij de filmpje zette Jenni ook een lange tekst, waarin ze Mathews verwijt na hun scheiding nog contact heeft opgenomen met haar andere exen, puur om haar te kwetsen.

De twee leerden elkaar in 2010 kennen in een bar. Drie jaar later vroeg Roger Jenni ten huwelijk. In 2014 kregen ze een dochter, Meilani. Tijdens hun huwelijksplechtigheid anderhalf jaar later maakte het stel bekend een tweede kind te verwachten. Zoon Greyson werd in 2016 geboren. JWoww sprak onlangs openlijk over hun zorgen om het jongetje, dat een spraakachterstand heeft.