VIDEO: Dwayne 'The Rock' Johnson geeft fan verrassing van haar leven TDS

23 april 2018

16u03

Bron: Kameraki 0

Acteur Dwayne (45) Johnson verdient miljoenen en is één van de meestgevraagde acteurs uit Hollywood, maar dat wil niet zeggen dat hij zichzelf een sterrenstatus aanmeet. Wel integendeel, want toen de Amerikaanse tiener Katie Kelzenberg hem via een aandoenlijke Twitter-video mee vroeg als haar date voor het schoolbal, liet hij zijn hart spreken.