VIDEO: Dit was het extravagante feestje dat Sergio's zoon in de Pfaff-villa gaf 10u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Celebrities Dwergen, meesteressen, mooie dames, chocoladepoeder, snuivende gasten, liters drank, bekende dj's en een optreden van Sergio. Dat was het feestje dat Gill Quisquater, de zoon van Sergio, in de Brasschaatse villa van de familie Pfaff gaf in een notendop.

Als je het spektakel eens met je eigen ogen wil zien, dan kan je de aftermovie van het event in drugskartelstijl bekijken. Gill Quisquater (25), de zoon van Sergio, vertoeft al meer dan een half jaar in het huis van de Pfaffs. Dat toverde hij vorig weekend om tot Villa Escobar om zijn nieuwe bedrijf - een productiehuis - te lanceren.



Na jaren leegstand en stilte daverde het Brasschaatse stulpje vorige week zondag op zijn fundamenten. "Mijn bedrijf heet NMC, New Media Cartel. Gezien de naam van het bedrijf leek het ons leuk om alles in kartel-stijl te doen. Een mansion uit de jaren 80 dus, zoals je die ziet in reeksen rond drugsbaronnen als 'Narcos'. Helemaal als de villa van Pablo Escobar", legde Gill Quisquater vorige week uit.