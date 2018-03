VIDEO: dit is de draagmoeder van derde baby Kim Kardashian TDS

07 maart 2018

15u21

Bron: KAMERAKI 0

Terwijl miljoenen Amerikanen afgelopen zondag naar de Oscars keken, deden de Kardashians er alles aan om kijkers te lokken naar hún show, 'Keeping Up with the Kardashians'. Ze haalden dan ook alles uit de kast: het geslacht van Khlóe's baby werd onthuld, net als de identiteit van de draagmoeder van Kim en Kanye's derde kindje, Chicago.