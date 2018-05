VIDEO: de beste tweets van Ariana Grande op een rijtje TDS

22 mei 2018

17u23

Vandaag is het precies een jaar geleden dat er een zelfmoordaanslag plaatsvond in de foyer van de Manchester Arena. Dit was na een concert van de Amerikaanse ster Ariana Grande (24). Er vielen 22 doden onder wie ook enkele kinderen. Ariana Grande was er kapot van en deelde haar verdriet toen op Twitter met de woorden: “Gebroken. Vanuit de grond van mijn hart. Het spijt me zo erg. Ik heb er geen woorden voor.”. Vandaag, een jaar later, laat de zangeres op Twitter weten dat ze aan alle slachtoffers denkt, niet alleen vandaag maar alle dagen. Naast emotionele en ontroerende boodschappen deelt de zangeres ook heel wat grappige en wijze teksten op Twitter. Wij zetten enkele van haar beste tweets op een rijtje.