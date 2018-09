VIDEO. Cardi B start gevecht met Nicki Minaj, en gooit zelfs een schoen naar haar MVO

08 september 2018

08u29 0 Celebrities Cardi B en Nicki Minaj zijn niet bepaald de beste vriendinnen. Toen ze elkaar gisteren tegenkwamen op een New York Fashion Week-feestje, brak de hel helemaal los.

Cardi B zou op Minaj zijn afgestapt met een duidelijke oorlogsverklaring. "Ik heb véél laten passeren. Ik heb je achter mijn rug laten praten, ik heb je laten liegen, maar als je over mijn kinderen of over mijn moeder begint, dan vraag je erom!"

Minaj zou namelijk geruchten hebben verspreid over de andere vrouwelijke rapper. Ze zou onder andere beweren dat Cardi een slechte moeder is.

Schoen

Hoewel Nicki niet reageerde op het gevloek, werd Cardi B steeds kwader, tot op het punt dat ze Minaj probeerde aan te vallen. Toen een beveiligingsagent haar op enkele centimeters van Minaj kon tegenhouden, deed ze haar schoen uit en gooide ze die naar haar concurrente.

Volgens vrienden van Cardi B was ze helemaal niet op zoek naar een fysiek gevecht. Ze wilde gewoon naar de tafel van Nicki wandelen om haar aan te spreken over de leugens die ze verspreidde. Maar blijkbaar had Nicki's beveiliging haar al van ver zien komen, en gaf één van hen haar al een elleboogstoot in het gezicht, nog voor ze iets tegen Nicki kon zeggen. Daardoor werd ze zo boos.

Kom hier, bitch

De Amerikaanse site TMZ maakte beelden van het incident, waarop duidelijk te horen is hoe Cardi B herhaaldelijk "kom hier, bitch," roept.

Beide rappers hebben nog niet gereageerd op hun publieke aanvaring.