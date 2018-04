VIDEO: Blake Lively en Ryan Reynolds kunnen niet stoppen elkaar te plagen op social media TDS

11 april 2018

19u11

Bron: Kameraki 0

Nergens hoor je zoveel verhalen over 'nasty breakups' en 'evil divorces' als in Hollywood. Maar tussen al dat liefdesgeweld zijn er ook heel wat koppels die zielsgelukkig zijn met elkaar. Het liefdesvuur tussen Ryan Reynolds en Blake Lively is bijvoorbeeld nog lang niet gedoofd. Wat hun geheim is? Humor en relativering. De twee kunnen niet stoppen elkaar te plagen op de social media!