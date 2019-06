VIDEO. Bella Thorne in tranen na 'slutshaming' door Whoopi Goldberg TK

19 juni 2019

09u53

De commentaar die Whoopi Goldberg in haar programma 'The View' gaf op de gehackte naaktfoto's van Bella Thorne , is helemaal verkeerd gevallen bij de 21-jarige actrice. Goldberg zei dat ze het 'niet slim vond om naaktfoto's te maken als je beroemd bent, omdat je weet dat die ergens in de cloud terechtkomen waar hackers er makkelijk aankunnen'. Thorne reageerde in tranen met een filmpje op Instagram Stories.

"Ik zou te gast zijn bij ‘The View’, maar eerlijk gezegd heb ik weinig zin om mezelf te laten afzeiken door een paar oudere vrouwen die commentaar hebben op mijn lijf en seksualiteit. Toen ik het gesprek zag waarin het over mij ging, voelde ik me heel slecht over mezelf. Ik hoop dat je nu gelukkig bent, Whoopi. Ik hoop dat je zo f*cking happy bent, want ik kan alleen maar denken aan jonge mensen van wie er ook dergelijke foto's gehackt worden en die daarna zelfmoord plegen," aldus Bella. Ze vervolgt: "Je bent echt knettergek om zoiets te zeggen over zo'n vreselijke situatie."

De reden waarom Whoopi een duidelijke mening had over de naaktfoto's van Bella, was omdat Bella besloten had de foto's zelf online te zetten, om zo haar hacker voor te zijn en op die manier 'macht over hem te hebben'. De actrice beweert dat de hacker inmiddels onderzocht wordt door de FBI. Whoopi zelf heeft nog niet gereageerd op de heisa.