VIDEO. Ashton Kutcher en Mila Kunis zetten roddelblad op hun plaats: “Blijkbaar zijn we uit elkaar” TK

20 juni 2019

11u31

Bron: ANP 0 Celebrities In een hilarisch filmpje op Instagram hebben Ashton Kutcher en Mila Kunis het Amerikaanse tijdschrift InTouch Weekly belachelijk gemaakt. Het stel reageert op een artikel dat deze week in het blad staat, waarin gezegd wordt dat hun relatie voorbij is.

Ashton en Mila zitten in de auto wanneer hij haar vraagt wat er aan de hand is. "Het is voorbij tussen ons omdat ik me verstikt voelde," reageert Mila. "Oh, echt? Ja, ik was ook wel heel overheersend," antwoordt Ashton.

Mila zegt vervolgens 'dat ze ook de kinderen meeneemt'. "Wat? Krijg ik de kinderen niet meer?!," zegt Kutcher, waarop Kunis zegt: "Ja, maar jij droeg een heel groot geheim met je mee." Op de vraag wat dat geheim dan precies was, antwoordt ze: "Ik weet het niet, ik heb alleen maar deze foto." Waarop het paar ene Melissa bedankt, ofwel de auteur van het stukje, ofwel de persoon die hen de foto doorstuurde.

Volgers moeten erg lachen om de video. “Dit is het beste filmpje ooit!" en "Jullie hebben ze mooi te pakken!".