VIDEO. Anna Kendrick amuseert zich op de Amsterdamse grachten

04 juni 2019

21u47

Normaal gesproken zijn Hollywoodsterren behoorlijk onder de indruk van de Amsterdamse binnenstad, maar de Amerikaanse actrice Anna Kendrick ziet dat helemaal anders. Op haar Instagram Stories kraakt de 33-jarige Hollywoodster de hoofdstad van Nederland helemaal af - op uiterst ironische wijze natuurlijk.

In de filmpjes is te zien hoe de 33-jarige Anna door de grachten vaart terwijl ze commentaar geeft. "Amsterdam blech... Het is echt walgelijk hier. Het is vreselijk. Niemand vindt dit leuk. Niemand is zelfs ook maar onder de indruk", aldus de actrice, bekend van onder meer de ‘Twilight’-filmserie en ‘Pitch Perfect’. "Het is absoluut verschrikkelijk. Amsterdam, je bent lelijk."

In het laatste shot komt Anna terug op haar woorden. "Amsterdam, ik maakte maar een grapje. Ik houd van jullie. Het is prachtig hier." Waarom de actrice, die onder meer een Oscarnominatie kreeg, in Nederland is, is niet bekend.