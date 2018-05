VIDEO: 800 fans gaan uit hun dak bij concert Niels Destadsbader in K Peter Lanssens

30 mei 2018

16u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities 800 fans zakten deze namiddag af naar het winkelcentrum K in Kortrijk voor een optreden van Niels Destadsbader. De zanger die op 19 augustus 30 wordt, stelde er zijn nieuwe album 'Dertig' voor.

Het winkelcentrum in Kortrijk, zwaar beveiligd door security en politie, ging met de honderden fans helemaal uit zijn dak. Niels die de afgelopen weken te zien was, in het V TM-programma 'Liefde voor Muziek', bracht in K live enkele nieuwe nummers zoals 'Paradijs' (zijn versie van 'Paradise' van Within Temptation) en 'Beloof Je Mij', een cover van K's Choice (Believe).

Hij sloot af met zijn zomerhit 'Skwon Meiske' uit 2016. Destadsbader speelde een thuismatch in ‘zijn’ West-Vlaanderen. Hij koos voor de avant-première van zijn album voor winkelcentrum K omdat hij goed bevriend is met K-shoppingmanager Bruno Lecluyse uit Deerlijk. In die gemeente kocht Destadsbader recent bouwgrond.

De presentator maakte ook de nodige tijd vrij voor een meet & greet en fotosessie met zijn fans.