VIDEO: 40 jaar na 'Grease' is John Travolta zijn dansmoves duidelijk nog niet verleerd TDS

16 mei 2018

14u37

Bron: Kameraki 4

John Travolta was in Cannes om zijn nieuwe film ‘Gotti’ te promoten. Tijdens de afterparty kwam niemand minder dan 50 Cent optreden. Travolta, die we kennen van films als ‘Saturday Night Fever’ en ‘Grease’, sprong mee op het podium en liet zien dat hij zijn dansmoves nog steeds niet is verleerd.