VIDEO: 10 dingen die je niet wist over Ellen Degeneres Redactie

14u30 0

Als er 1 dame is waarover veel te zeggen valt, dan is het wel deze dame.Weetjes waarvan wij denken dat je ze nog niet wist, hebben we gebundeld. Dus voor jullie... 10 dingen die je nog niet wist over Ellen Degeneres.

Wil je nog meer weetjes over andere celebs? Klik dan hier.

rv Ellen Degeneres