Victoria’s Secret Angel Romee Strijd neemt gas terug: “Ik moet afstand nemen om te realiseren wat me écht gelukkig maakt” Suzanne Borgdorff

19 oktober 2018

08u41

Bron: AD 0 Celebrities Het Nederlandse topmodel Romee Strijd (23) heeft haar online leven op een lager pitje gezet. De bloedmooie blondine wil via haar populaire socialemedia-accounts niet langer inzoomen op materialisme en haar familie, vrienden en collega's meer aandacht schenken.

Romee laat via Instagram bij een foto van haarzelf en haar vriend Laurens van Leeuwen weten dat ze de laatste tijd de ruimte nodig heeft om stil te staan bij waar ze precies dankbaar voor is. “Dat is oké, soms moet je afstand nemen om te realiseren wat je écht gelukkig maakt”, schrijft ze.

De Victoria's Secret Angel kwam tot de conclusie dat het uiteindelijk allemaal draait om de mensen die ze liefheeft. “Ik ben ze nooit vergeten, maar soms wordt er een beeld gecreëerd dat het om andere dingen draait, zoals designerkleding en geld. Natuurlijk delen mensen dit omdat het ze bezighoudt, maar laten we er nou juist bij stilstaan dat die dingen geen geluk brengen en dat het geluk in onszelf zit.” Het bericht is ondertussen al bijna 350.000 keer geliked.

Romee woont samen met haar vriend in New York, waar ze een succesvol modellenleven leidt. Ze was amper 13 jaar oud toen ze ontdekt werd en werkt tegenwoordig voor de grootste spelers in de mode-industrie. Op Instagram heeft ze bijna 5 miljoen volgers.