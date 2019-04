Victoria Beckham wordt 45: van Posh Spice tot mode-icoon SD

16u04 0 Celebrities Op 17 april 1974 zag Victoria Adams het levenslicht in Hounslow, Essex. Waarschijnlijk had niemand verwacht dat de kleine meid zou uitgroeien tot onderdeel van één van de meest iconische popgroepen ooit én daarbovenop zou trouwen met een topvoetballer en een succesvol mode-imperium zou uitbouwen. Maar kijk, Victoria Beckham deed het. En dat allemaal vóór haar 45ste.

Victoria Beckham is zonder twijfel een van de bekendste vrouwen ter wereld. In 1994 zag ze een advertentie in de krant The Stage waarin gezocht werd naar meisjes die ‘slim, extravert en ambitieus waren en die in staat waren om te zingen en te dansen’. Victoria werd samen met Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown en Melanie Chisholm uitgekozen om samen de Spice Girls te vormen. Hun eerste single, ‘Wannabe’, was meteen een groot succes. De groep bracht drie albums uit, scoorde 10 nummer 1-hits en verkocht wereldwijd 80 miljoen platen. In 2001 ging de groep echter uit elkaar.

Dat was een behoorlijke streep door de rekening, want volgens een berekening van Rolling Stone Magazine, verdiende elke Spice Girl tot 75 miljoen dollar per jaar. Zo bracht hun Amerikaanse tournee in 1998 60 miljoen dollar op, en hun reünietournee in 2008 een dikke 70 miljoen dollar.

Maar Victoria bleef niet bij de pakken neerzitten. De zakenvrouw in de zangeres had al snel door dat haar outfits op heel wat goedkeuring van haar fans konden rekenen. Denk maar aan die typische korte, zwarte jurkjes die ze droeg als Posh Spice, en de shorts en stiletto’s of Herve Leger-jurken die ze droeg tijdens haar relatie met David Beckham. Alles wat Victoria droeg, verkocht. En dat begonnen ook verschillende merken op te merken. In 2007 werd ze het gezicht van een advertentie voor Tesco. Daar kreeg ze 1 miljoen pond voor. In 2009 sloot ze een deal met Armani voor 12 miljoen pond, en twee jaar later promootte ze de Japanese handtassenfabrikant Samantha Thavasa voor 1 miljoen pond.

Beckham is ondertussen het bekendst voor haar eigen modelabel, dat ze in 2008 oprichtte. Toen bekend raakte dat de voormalige zangeres - die tot dan toe qua persoonlijke stijl vooral bekend stond om haar gebrek aan kleding en gebruik van fake tan - ging ontwerpen, was de aanwezige pers sceptisch, maar ze toonde door de jaren heen dat ze heel wat in haar mars had. Op dit moment heeft Victoria Beckham meer dan 100 personeelsleden wereldwijd, alsook een winkel in Londen en Hong Kong. De waarde van het label wordt momenteel op 100 miljoen pond geschat. Dat heeft ze aan een mengeling van factoren te danken: een aanzienlijk beginkapitaal, haar bekendheid, een onverwachte smaak en haar betrokkenheid bij elk aspect van het merk. Momenteel is Victoria Beckham een van de 25 best verkopende merken op de luxewebshop Net-a-Porter en dat ondanks de torenhoge prijzen.

Het huwelijk met voormalige topvoetballer David Beckham heeft haar ook geen windeieren gelegd. Hun gezamenlijke rijkdom wordt geschat op 671 miljoen pond, dankzij zijn jaren als voetballer, hun promotiewerk en haar bedrijf. Klinkt als goed nieuws voor Brooklyn, Romeo, Cruz en Harper, de vier kinderen van de Beckhams. Maar volgens Victoria zullen zij voor hun geld moeten werken. “Het is nooit een optie geweest om niet hard te werken”, zei ze. “Ze zien mama naar het werk gaan, ze zien papa naar het werk gaan. Ze gaan naar school en moeten werken. Ik wil dat ze het maximale van hun kunnen bereiken, maar ik wil niet dat ze te gestresseerd raken.”

Binnenkort vertrekken Halliwell, Bunton, Mel B en Mel C op een nieuwe Spice Girls-tournee. Beckham zal er niet bijzijn, maar zal nog altijd flink verdienen aan de de optredens, zo blijkt. De voormalige zangeres heeft namelijk een hoop rechten op de beeltenis van de Spice Girls en de auteursrechten in handen en wanneer die gebruikt worden in de tournee, zal ze daar dus flink aan verdienen. Volgens The Mirror zal haar winst in de miljoenen lopen.

Wat brengt dat allemaal op? Dankzij slimme keuzes en prima zakendoen, mag Victoria Beckham zich met een marktwaarde van 350 miljoen pond één van de rijkste vrouwen van Groot-Brittannië noemen. Als dat voor Posh Spice geen reden is om te vieren, dan is haar verjaardag dat zeker wel.