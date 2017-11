Victoria Beckham wil dan toch geen reünie van de Spice Girls MVO

13u35 0 epa Victoria Beckham Celebrities Jammer maar helaas: Er komt dan toch geen reünie van de Spice Girls, als het van Victoria Beckham (43) afhangt. Hoewel vorige week groen licht werd gegeven aan een hereniging van het meidengroepje, stelt Posh nu haar veto in werking.

"Er komt en tijd dat je moet zeggen: Dat was tof, maar het is genoeg geweest. De Spice Girls draaiden om girlpower. En daarvan is er nog steeds veel in de wereld. Wat ik nu met mijn leven doe, is ook girlpower, maar op een andere manier. Ik wil vrouwen inspireren om échte kracht na te streven."

Spijtig voor fans die hadden gehoopt op een reeks concerten, want Victoria was niet bang om vlakaf te zeggen "dat zal nooit gebeuren".