Victoria Beckham vindt zichzelf niet meer mooi: “Maar ik maak er het beste van” SDE

03 januari 2020

14u09 0 Celebrities Victoria Beckham (45) geeft in gesprek met modeblad Harper’s Bazaar toe dat ze zichzelf eigenlijk niet mooi vindt. Maar de voormalige Spice Girl omarmt haar imperfecties, zegt ze. “Het heeft heel veel tijd gekost om te erkennen dat ik, voor 45 jaar oud te zijn, eigenlijk best oké ben.”

“Beschouw ik mezelf als mooi? Nee, absoluut niet", zegt de 45-jarige Victoria Beckham in een interview met Harper’s Bazaar. “Maar ik maak er het beste van. Ik kijk naar mijn imperfecties en gebreken en ik lach. Het is wie ik ben en ik ga niet proberen om dat te veranderen", klinkt het. “Het heeft heel veel tijd gekost om te erkennen dat ik, voor 45 jaar oud te zijn, eigenlijk best oké ben.”

Gelukkig haalt Victoria veel voldoening uit haar familie en haar job. “Ik heb het geluk dat ik een job heb die niet aanvoelt als een job. Het is mijn passie”, klinkt het. “Ik houd ervan om naar het werk te gaan. Maar David en ik zijn erg betrokken bij de kinderen.” En dat uit zich in verschillende regels: “Ik ga al vroeg werken, maar iemand van ons brengt de kinderen naar school, en we proberen allemaal thuis te zijn voor het avondeten. Daar zijn we erg streng op wanneer we in Londen zijn. Om 18 uur zijn we samen, eten we en praten we over onze dag.”