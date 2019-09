Victoria Beckham trekt op hilarische wijze aan alarmbel: “Het LEGO-kasteel van mijn man verwoest mijn leven” TDS

08 september 2019

13u49

Bron: ANP 0 Celebrities David Beckham (44) heeft een nieuwe hobby, en dat zal zijn vrouw geweten hebben. De oud-voetballer is al het hele weekend bezig met het opbouwen van een LEGO-miniatuurmodel van Hogwarts, het kasteel van tovenaarsleerling Harry Potter. Dit tot grote frustratie van zijn vrouw Victoria.

Via haar Instagram Stories houdt ze haar volgers op de hoogte van het bouwproces van manlief. “Hij was vannacht tot 03.30 uur op en hij is nu alweer met z’n kasteel bezig”, aldus Victoria zondagochtend. “Dit kasteel verwoest mijn leven”, schrijft ze bij haar video. Gelukkig voor Victoria komt het einde stilaan in zicht. David heeft namelijk nog maar 10 zakken met steentjes over.