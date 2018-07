Victoria Beckham krijgt 14de verlovingsring van David: dit zijn ze allemaal TDS

03 juli 2018

14u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Hoewel ze nu al een tijdje achtervolgd worden door geruchten over een scheiding, zijn Victoria en David Beckham nog steeds dolgelukkig getrouwd. Dat blijft David ook keer op keer bewijzen, want hij kocht zopas een nieuwe verlovingsring voor zijn wederhelft. Het is intussen al haar 14de exemplaar.

Victoria Beckham heeft een gigantische collectie verlovingsringen. Ze is intussen al 19 getrouwd met manlief David, en tijdens al die jaren werd de ex-Spice Girl meermaals getrakteerd op nieuwe exemplaren. Goed voor een collectie ringen met een totale waarde van ruim 10 miljoen euro.

De meest recente aanwinst van Victoria is een ring die bezet is met een grote, vierkant geslepen diamant. Geen witte of parelmoer, maar een gele. De 44-jarige modeontwerpster werd er al meermaals mee gespot.

1998

David Beckham vroeg 'zijn' Victoria in 1998 ten huwelijk. Hij koos toen voor een marquise gesneden diamant van 3 karaat, gezet op een gouden band. De ring koste hem destijds zo'n 73.000 euro.

2001

Na hun bruiloft kreeg Victoria in 2001 een nieuw ring. Ze droeg toen 18 maanden lang een zogenaamde eternity ring in platinum. Die had een schuine rand en was bezet met witte diamanten.

2003

In 2003 kreeg mevrouw Beckham haar volgende exemplaar: een gigantische Emerald diamanten verlovingsring met twee baguettes. De band was van platinum.

2004

In 2004 werd Victoria 30 jaar. Om dat te vieren gaf David haar een diamant met roze en champagnekleurige tinten. De ring werd uitgevoerd in een halo-setting, waarbij één grote centrale steen volledig omringd door vele kleine diamanten. De ring wordt geschat op zo'n 950.000 euro.

2005

Het jaar daarop kreeg Victoria allicht de grootse ring uit haar collectie: een gigantische peervormige diamant van 17 karaat. Bovendien is ook de volledige band van de ring bezet met diamanten.

2006

In 2006 investeerde David in een nieuwe gekleurde diamant voor zijn vrouw, dit keer kocht hij een grote gele. Hij werd gezet op een goudgele band om de kleur verder te benadrukken. Victoria draagt de ring nog steeds, meestal samen met twee eternity ringen.

2007

De eerste overstap van diamanten naar edelstenen werd gemaakt in 2007: toen kreeg Victoria een emerald die werd gezet op een platinum band en omringd werd door witte diamanten.

2008

Victoria leek de smaak te pakken te hebben, want in 2008 kreeg ze diamant die in de vorm van een emerald werd geslepen. De ring is haast identiek aan haar exemplaar uit 2006, maar de diamant is iets groter. De diamant is 15 karaat. David kocht het juweel bij Chopard.

2009

In 2009 scoorde de ex-Spice Girl een ovalen robijn in halo-setting. De joekel van een edelsteen werd volledig omgeven door witte diamanten.

2010

Nog eentje om haar collectie van edelstenen toe te voegen: een ring bezet met een grote saffier. De steen werd ovaalvormig geslepen en werd op een slanke effen band gezet.

2010

De opvallende saffier was blijkbaar niet volledig haar ding. Want nog in hetzelfde jaar veranderde ze alweer van juweel: dit keer een rooskleurige diamant op een gouden band. Net als haar vorige was ook deze wel ovaalvormig geslepen.

2015

Pas enkele jaren later, in 2015, werd mevrouw Beckham met een nieuwe verlovingsring gezien. Ze had nu een ronde diamant rond haar vinger, tevens een halo setting. Ook alle andere diamanten zijn rond. Ze leek echter snel uitgekeken op dit exemplaar, want een aantal maanden later verdween hij alweer in de kluis.

2016

In 2016 werd Victoria door manlief David getrakteerd op een nieuwe vierkante diamant, die werd gezet op een platinum band. Ze toonde haar nieuwe pronkstuk voor het eerst op het festival van Cannes.

2018

Eerder dit jaar kreeg Victoria nog een gekleurd exemplaar om aan haar collectie toe te voegen: een vierkant geslepen gele diamant op een platinum band met andere gezette diamanten.