Victoria Beckham geeft stijladvies... voor 2 dollar pér vraag TDS

16u10

Bron: Youtube 0 Youtube Celebrities De modefanaten die door Central Park in New York liepen waren in hun nopjes. Ze kregen de kans om modeadvies te vragen aan niemand minder dan Victoria Beckham. Alleen... de vrouw van David Beckham vroeg daar wel 2 dollar voor.

De actie werd op poten gezet voor 'Derek Does Stuff With a Friend', een online programma van Derek Blasberg die werkt voor het Amerikaanse blad Vanity Fair. Victoria beantwoordde via een iPad allerlei vragen van mensen als "Wat kun je dragen als je van de sportschool doorgaat naar de kroeg?" of "Hoe kun je er sexy uitzien wanneer je zwanger bent?"

Niet gratis

Dat de wederhelft van David geen gratis advies gaf, maar wél 2 dollar vroeg voor haar tips en tricks, was voor velen ook geen probleem. Al komt er toch ook wat kritiek: "Waarom geld vragen?", reageerde iemand op het filmpje. Of ook: "Het enige wat jij bent is een ontwerper met een groot budget. Ga weg. Alsjeblieft."

Complimentje

Één iemand kreeg overigens méér dan enkel van advies van de 43-jarige Victoria, die als designer een goede naam heeft met haar kledinglijn. Ze gaf een voorbijganger met een moderne coupe namelijk nog een fijn compliment: "Het flatteert je gezicht enorm", aldus Victoria.

Je kan het volledige fragment hier bekijken: