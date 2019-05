Victoria Beckham belde security voor Michael Sheen: “Ze dacht dat ik een zwerver was” SD

31 mei 2019

13u53

Bron: Metro UK 0 Celebrities Michael Sheen (50) ziet er tegenwoordig een stuk onverzorgder en onherkenbaarder uit dankzij zijn wilde baard, en dat heeft hem al in de problemen gebracht. In ‘The Graham Norton Show’ vertelde de acteur dat Victoria Beckham (45) hem voor een zwerver aanzag, met alle gevolgen van dien.

Michael Sheen vertelde in de Britse talkshow ‘The Graham Norton Show’ dat hij zijn dochter, de twintigjarige Lily Mo, ging ophalen van de schaatsbaan in L.A. “Ik was in Los Angeles en ging mijn dochter ophalen van een schaatsles”, klonk het. “Toen ik daar aankwam, waren de Beckhams daar ook. Ze waren de schaatsbaan aan het bekijken voor lessen. Ik was toen nogal ruw”, gaf Sheen toe. “Toen Posh me zag, riep ze haar beveiliging. Ze dacht dat ik een zwerver was die mijn dochter wilde ontvoeren!”

Michael Sheen is momenteel naast David Tennant te zien in de Britse tv-serie ‘Good Omens’.