Vete tussen Taylor Swift en Kim & Kanye laait weer hoog op: "Miljoenen mensen zijn aan het afzien"

24 maart 2020

07u57 0 Celebrities De wereld staat in brand, maar Taylor Swift (30) en Kim Kardashian (39) hebben duidelijk nog een eitje te pellen met elkaar. De twee zitten al sinds 2016 verwikkeld in een vete. Hoewel die storm leek te zijn gaan liggen, gooide een uitgelekte video eerder deze week weer olie op het vuur.

Door haar ruzie met Kanye West en Kim Kardashian, ging Taylor Swift vier jaar lang door een hel. Dat schreef de zangeres maandag op Instagram, nu een telefoongesprek dat zij met de 42-jarige rapper had in z’n geheel is uitgelekt. De kwestie draait om het nummer ‘Famous’ van Kanye uit 2016, waar hij in de tekst verwijst naar de zangeres als ‘bitch’. “I made that bitch famous.” Taylor was woedend indertijd, want volgens haar bracht Kanye haar niet op de hoogte van het liedje. Vervolgens deelde Kanyes vrouw Kim Kardashian fragmenten uit een telefoongesprek tussen de twee, dat ze in het geheim had opgenomen, en waarin het leek alsof de zangeres akkoord ging met de tekst van het liedje. Er volgden massaal haatberichten voor Swift, die als leugenares werd bestempeld.

Sinds dit weekend circuleren uitgelekte opnames van het hele telefoongesprek online. Daaruit wordt duidelijk dat Kanye een deel van de tekst aan Taylor heeft voorgelegd, maar de passage waarin hij het woord bitch gebruikt nooit heeft genoemd. De zangeres was terughoudend, en vroeg of het een ‘gemeen’ nummer zou worden. Kanye verzekert haar dat dit niet zo is, waarop zij vraagt of ze het nummer mag horen voordat het uitkomt. Dat is vervolgens nooit gebeurd.

Illegaal opgenomen

Maandagmiddag schrijft Taylor in haar Instagram Stories: “In plaats van te antwoorden op de vraag hoe ik denk over de video die is uitgelekt, en bewijst dat ik de hele tijd de waarheid sprak over dat gesprek (je weet wel, het gesprek dat illegaal is opgenomen, dat iemand heeft gemonteerd en gemanipuleerd om mij in een slecht daglicht te zetten en mij, mijn familie en fans vier jaar door een hel te laten gaan), swipe naar boven om te zien wat er echt toe doet.”

Fans die dat advies opvolgen, komen op een website waarop Taylor vraagt om donaties voor de World Health Organization en het voedselprogramma Feed America. “Als je daartoe in staat bent, doneer dan net als ik iets gedurende deze crisis”, aldus de zangeres.

“Ze liegt”

Kim Kardashian hield zich enkele dagen stil over de kwestie, maar besloot dinsdagochtend toch te reageren. “Taylor Swift heeft ervoor gekozen om oude koeien uit de gracht te halen, wat op dit moment heel erg egoïstisch aanvoelt in een tijd waarin miljoenen mensen aan het lijden zijn”, reageert de realityster op Twitter. “Ik voelde niet de nood om te reageren, en ik vind het genant om dit nu wel te doen, maar omdat Swift uitspraken blijft doen, laat ze me geen keuze, want ze liegt.”

Vervolgens probeert Kardashian de situatie rond het uitgelekte telefoongesprek te verduidelijken. “Het enige probleem dat ik toen had, is dat Taylor gelogen had via haar publicist, die zei dat Kanye nooit had gebeld. Ze hadden duidelijk met elkaar gesproken. Niemand ontkende dat het woord ‘bitch’ zonder haar toestemming was gebruikt.” Volgens Kim was het lied op moment van spreken nog niet geschreven. Ook de aantijgingen dat ze de beelden gemanipuleerd heeft neemt ze niet licht op. “Nog zo'n leugen. Ik had gewoon maar enkele clips op Snapchat gepost om mijn punt te maken. “Dit is de laatste keer dat ik erover spreek. Sorry dat ik jullie hiermee moet vervelen, jullie hebben serieuze problemen op dit moment”, besluit ze.

.@taylorswift13 has chosen to reignite an old exchange - that at this point in time feels very self-serving given the suffering millions of real victims are facing right now. Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link

I didn’t feel the need to comment a few days ago, and I’m actually really embarrassed and mortified to be doing it right now, but because she continues to speak on it, I feel I’m left without a choice but to respond because she is actually lying. Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link

VMA’s

De onenigheid begon in 2009, toen Taylor bij de MTV VMA’s de prijs voor beste vrouwelijke videoclip in ontvangst mocht nemen. Kanye vond dat de award naar Beyoncé had moeten gaan en bestormde het podium. “Taylor, ik zal je laten uitpraten, maar Beyoncé had een van de beste video’s aller tijden.” Een publieke vernedering, maar de rapper bood kort daarna zijn excuses aan.

Maar in 2015 was het weer raak, toen Kanye haar vroeg hem de Video Vanguard Award uit te reiken tijdens de MTV VMA’s dat jaar. Toen de zangeres dat deed, zei hij dat MTV haar alleen maar had gevraagd voor betere kijkcijfers vanwege hun geschiedenis. “Ik stond in het publiek met mijn armen om zijn vrouw heen terwijl er een koude rilling door mijn lijf ging. Ik realiseerde me dat hij twee gezichten heeft.”

Toch besloot de zangeres hem na een bos bloemen nog een kans te geven, tot Kanye haar een jaar later een ‘bitch’ noemde in zijn nummer ‘Famous’. Toen was Taylor er echt klaar mee. “Als je wilt dat we problemen hebben met elkaar, dan hebben we problemen met elkaar. Maar laten we er dan wel eerlijk over zijn.” Sindsdien kibbelen Taylor, Kanye en Kim erop los.