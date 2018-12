Vete tussen Kanye West en Drake escaleert opnieuw TDS

30 december 2018

09u15

Er lijkt een nieuw hoofdstuk aangebroken te zijn in de ruzie tussen Kanye West (41) en Drake (32). Kanye ontdekte dat Drake een paar maanden geleden zijn vrouw Kim Kardashian op Instagram had gevolgd, en dat pikte de rapper niet.

In een reeks boze tweets ging de 41-jarige Kanye helemaal los. “Tot aan vanmorgen heb ik nooit geweten dat Drake mijn vrouw in september op Instagram heeft gevolgd”, begon Kanye. Hij noemt de actie van Drake “the most f***ed up thing of all”. “Stel je voor”, tiert Kanye verder. “Je hebt problemen met iemand en gaat dan zijn vrouw volgen op Instagram.”

De tweets over Drake hebben overigens niet lang op internet gestaan. Na ongeveer een uur verwijderde Kanye ze en plaatste enkele andere berichtjes waarin hij meldde van iedereen te houden.

Love everyone ye(@ kanyewest) link

All positive vibes ye(@ kanyewest) link

Kanye en de Canadese rapper Drake hebben het al een tijdje met elkaar aan de stok. Op gezette tijden rakelen de twee hun ruzie weer op met onvriendelijke tweets over en weer.