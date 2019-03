Vete in de familie: Janet Jackson weigert om haar broer Michael te verdedigen, Latoya noemde hem “schuldig” MVO

Onenigheid in de familie Jackson, nu blijkt dat zangeres Janet (52) - het familielid met de grootste bekendheid sinds het overlijden van haar broer - Michael niet wil verdedigen.

De documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin Michael beschuldigd wordt van kindermisbruik, creëerde een kloof van verdeeldheid tussen fans, maar ook tussen zijn familie. Waar de rest van de Jacksons erg vocaal is geweest over de onschuld van de King Of Pop, blijft Janet verrassend stil.

“Er zijn verhitte discussies geweest binnen de familie over haar gebrek aan engagement”, klinkt het bij insiders. “De documentaire zal hoe dan ook een grote invloed hebben op het nalatenschap van Michael, en de familie wil alles doen om de schade te beperken.”

IJzige stilte

“Iederéén wilde dat Janet een statement zou vrijgeven over de onschuld van haar broer en de verwerpelijkheid van de documentaire, maar ze weigert steevast om hem te verdedigen. Hoe hard de anderen haar ook proberen te overtuigen, ze blijft zwijgen. Janet heeft haar carrière en haar familie altijd als twee aparte dingen gezien,” klinkt het. “Maar dit is toch wel een heel opvallende keuze. Haar stilte spreekt boekdelen...”

James Safechuck en Wade Robson spreken in ‘Leaving Neverland’ over het vermeende seksueel misbruik waaraan Michael zich schuldig maakte. Hun getuigenissen hebben een grote invloed op de publieke opinie omtrent de popster. Michaels dochter, Paris, liet via Twitter weten dat “niets haar vader van zijn voetstuk kon stoten”, maar dat wordt steeds minder zeker, nu verschillende radio- en tv-stations weigeren om zijn muziek nog uit te zenden.

“Misdadiger”

Dan is er nog zijn andere zus, LaToya, altijd het zwarte schaap van de familie. Een filmpje van haar uit 1993 doet vandaag terug de ronde. Tijdens een persconferentie zei ze overtuigd: “Ik hou heel veel van mijn broer, maar ik wil niet medeplichtig zijn aan zijn misdaden tegen kleine kinderen.” Ze meent zelfs bewijsmateriaal te hebben gezien voor zijn schuld. “Ik heb cheques gezien met enorme bedragen, om mensen af te kopen. Welke 35-jarige man brengt dertig dagen door in een kamer met een klein jongetje?”

Latoya beweerde ook zelf misbruikt te zijn door hun vader, Joe Jackson. Een man waarmee Michael ook absoluut geen goede band had. Latoya trok haar uitspraken in, toen ze zich later verzoende met haar familie. Haar gewelddadige ex had haar gedwongen Michael te beschuldigen, meende ze. Maar na het zien van ‘Leaving Neverland’ kijk je met andere ogen naar de oude beelden. Zeker nu Safechuck en Robson in detail hebben uitgelegd hoe groot de psychologische druk was om het geheim van Michael te bewaren, en de bedreigingen die ze te horen kregen wanneer ze de indruk gaven niét aan zijn kant te staan.