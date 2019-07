Vestiville-headliner A$AP Rocky gearresteerd in Zweden MVO

03 juli 2019

09u10 0 Celebrities De Amerikaanse rapper A$AP Rocky is dinsdagavond door de Zweedse politie gearresteerd in het centrum van Stockholm. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet wordt de rapper, die was verwikkeld in een gevecht, verdacht van ernstige mishandeling.

De rapper trad dinsdagavond laat op tijdens het Smash Festival in het stadion van Stockholm. Kort daarna is hij gearresteerd.

De rapper was zondagavond betrokken bij een gevecht in het centrum van de Zweedse hoofdstad. De krant deelt een video waarop te zien is hoe de rapper een man tegen de grond werkt, waarna het slachtoffer door anderen wordt geschopt. De rapper heeft zelf ook video’s gedeeld van de gebeurtenissen voorafgaande aan het gevecht. Daarop is te zien dat hij hinderlijk werd gevolgd door een groepje jongens die de beveiligers van de rapper beschuldigen van het vernielen van een koptelefoon. “Ik ben onschuldig”, zegt de rapper.