Verzoening Justin Bieber en Selena in gevaar?: "Haar familie wil hem níet accepteren" Zijn Justin Bieber en Selena Gomez weer een koppel? Fans hopen alvast van wel, nadat de twee de afgelopen dagen verschillende keren samen werden gespot. De familie van Selena zou evenwel pakken minder enthousiast zijn. Dat schrijft TMZ. TDS

Al het recente contact tussen Justin Bieber en Selena Gomez: het is op z'n minst opmerkelijk. Eerst werd Bieber in zijn witte Mercedes G-gefotografeerd op de oprit van Selena aan haar villa in L.A. Later werden de twee samen gezien toen ze samen genoten van een innig ontbijt. En ook daags nadien spendeerden de voormalige tortelduifjes een volledige dag in elkaars gezelschap.

'Respectloos van Selena'

Heuglijk nieuws dus. Al zou het hernieuwde contact tussen de Canadese zanger en zijn ex volgens TMZ kwaad bloed hebben gezet bij de familie Gomez. Een direct familielid van de 'Bad Liar'-zangeres doet een boekje open: "Justin is een slecht mens en zal nooit door ons geaccepteerd worden. Zolang Selena zelfs nog maar met hem praat, op welke manier dan ook, vinden wij dat erg onrespectvol. We vinden het bovendien ook respectloos naar zichzelf toe", klinkt het.

De familie van Selena stelt verder dat niet alle familieleden de vele fratsen van Bieber al vergeven hebben, en dat sommigen verwanten zelfs professionele hulp nodig hebben gehad na de breuk in de familie. Selena en Justin waren een koppel tussen 2011 en 2014. Selena zelf heeft voorlopig nog niet gereageerd.