Verwarring over nieuwe tour Beyoncé en Jay-Z

06 maart 2018

07u14 0 Celebrities Beyoncé en Jay-Z gaan opnieuw samen op tournee. Die mededeling stond althans maandag kortstondig op het Facebookaccount van de Amerikaanse zangeres. Niet veel later werd de boodschap weer verwijderd en blijven de fans voorlopig in verwarring achter.

Volgens de boodschap zou de concertreeks beginnen op 30 juli in de Amerikaanse stad Philadelphia. Na het verwijderen van de boodschap bleef verdere uitleg van het muzikale echtpaar uit.

Het duo ging al eens samen op tournee in 2014. De On The Run-tour werd een groot succes. Ruim 90 procent van alle shows in de Verenigde Staten was uitverkocht en de tournee was goed voor een omzet van omgerekend ruim 75 miljoen euro. Ruim 850.000 fans kochten een kaartje voor een concert van het muzikale echtpaar.