Verwarring compleet: Kanye West stelt zich nu toch weer kandidaat voor presidentschap BDB

15 juli 2020

22u04

Terwijl gisteren nog het tegendeel beweerd werd , wil Kanye West (43) nu dan toch deelnemen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De rapper heeft zich woensdag officieel kandidaat gesteld. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ. De Amerikaanse kiescommissie bevestigt de aanmelding van de rapper.

West is kandidaat namens de partij BDY, wat volgens de rapper staat voor de Birthday Party. Hij moet nog wel allerlei aanvullend papierwerk inleveren om definitief toegelaten te worden tot de verkiezingen in november. West maakte op 4 juli zijn kandidatuur bekend en kreeg steun van onder anderen zijn echtgenote Kim Kardashian West en Tesla-oprichter Elon Musk. De meeste reacties waren echter negatief.

Het is zeer onzeker of de rapper wel in alle Amerikaanse staten op het stemformulier terechtkomt. Hij moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het ophalen van voldoende handtekeningen. In veel staten moet je als kandidaat ook inschrijfgeld betalen.

Als West aan de voorwaarden voldoet, neemt hij het op tegen zittende president Donald Trump van de Republikeinse Partij en Joe Biden van de Democraten. Uit opiniepeilingen blijkt dat West maar op enkele procenten van de stemmen zou kunnen rekenen en dus kansloos zou zijn voor het presidentschap.