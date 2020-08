Vervroegde vrijlating moordenaar John Lennon al voor de elfde keer afgewezen SDE

27 augustus 2020

06u59

Bron: Rolling Stone 0 Celebrities Het ziet er niet naar uit dat Mark David Chapman (65) binnenkort zal vrijkomen. De man die John Lennon in 1980 vermoordde, diende een verzoek tot vervroegde vrijlating in, maar dat werd al voor de elfde keer afgewezen. Dat schrijft Rolling Stone.

Op 8 december 1980 schoot Mark David Chapman z'n idool John Lennon dood voor diens appartementsgebouw, enkele uren nadat de muzikant hem een handtekening gegeven had. Volgens Chapman was hij de moord al maandenlang aan het plannen.

De man werd veroordeeld tot twintig jaar cel. Hij zit z'n straf uit in Alden, New York. Van daaruit dient hij regelmatig een verzoek tot vervroegde vrijlating in. Maar nu z'n meest recente verzoek voor de elfde keer is afgewezen, zal hij tot augustus 2022 moeten wachten voor hij opnieuw in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.

Chapman argumenteerde in z'n verzoeken dat hij ‘Jezus gevonden heeft’ en dat hij zich elk jaar ‘meer en meer schaamt’ voor wat hij gedaan heeft. Hij is bereid om z'n schuld daarvoor af te betalen in de gevangenis, ‘hoe lang het ook mag duren, voor altijd.’ Lennons weduwe, Yoko Ono, heeft zich altijd stevig verzet tegen een mogelijke vervroegde vrijlating. Ze zegt dat haar veiligheid en die van Lennons zoons, Julian en Sean, dan in het gedrang zou komen. Daarnaast vreest ze dat kwade Beatles-fans wraak zullen willen nemen op een vrijgelaten Chapman. Die redenering volgde de commissie die over z'n vrijlating moet beslissen, in 2018: “Iemand zou kunnen proberen of er zelfs in kunnen slagen om je pijn te doen, uit woede of wraakgevoelens, of omwille van dezelfde reden dat jij John Lennon hebt kwaad gedaan: om bekendheid te krijgen."