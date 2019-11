Exclusief voor abonnees VERVOLGVERHAAL. Starsky and Hutch: Het doortastende trotseerde alle persoonlijke drama’s SS

24 november 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz ‘Wat weet je over Starsky and Hutch?’ Met de omschrijvingen ‘tv-serie, seventies, politieduo, Paul Michael Glaser en David Soul’ zou je in de finaleronde van ‘De Slimste Mens’ de hoofdvogel afschieten. Maar weet je ook hoe het de acteurs vergaan is die van de serie een wereldwijd succes maakten?

Het is 21 april 1976 en de Nederlandse omroep Veronica heeft op haar allereerste tv-avond de eerste aflevering van ‘Starsky and Hutch’ geprogrammeerd. Zo maken Nederland én Vlaanderen kennis met het doortastende Amerikaanse politieduo. Die heten voluit overigens Dave Starsky (de zwarte krullenbol) en Ken Hutchinson (de blonde). Ook qua karakter kunnen ze niet meer verschillen: Starsky is de impulsieve, door het straatleven geharde detective, Hutch de eerder behoedzame intellectueel. Van de proefaflevering wordt in 1975 een tv-film gemaakt, die het startschot is voor in totaal 90 afleveringen. De personages zijn gebaseerd op David Greenberg en Robert Hantz, twee undercover-politieagenten uit New York die in de jaren 60 een hele reputatie wisten uit te bouwen en ook aan de basis lagen van de hoofdpersonages uit de film ‘The Super Cops’ uit 1974. Van hun collega’s bij de NYPD kregen de detectives de bijnamen Batman & Robin, omdat ze zich op een doortastende manier verzetten tegen het systeem. Aan slagkracht en karakter ontbreekt het ook Starsky en Hutch niet. De plaats van actie wordt wel verplaatst naar Bay City, een fictieve stad in Zuid-Californië, niet te verwarren met de gelijknamige bestaande stad aan het Huron-meer in Michigan. Al snel groeien Starsky en Hutch uit tot publiekslievelingen.

