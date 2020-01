Verslavingen, overgewicht en problemen met de fiscus: Timbaland kruipt uit diep dal SDE

15 januari 2020

18u00

Bron: Men's Health 0 Celebrities In het begin van de jaren 2000 stond Tim Mosley (47), beter bekend als Timbaland, aan de absolute top. De producer spuwde hit na hit uit, maar een verslaving aan pijnstillers betekende bijna zijn einde. Ondertussen heeft hij zijn leven gebeterd, klinkt het in Men’s Health.

“Ik had een schop onder mijn kont nodig, want ik waardeerde niets van wat ik had”, bekent Tim. “Al mijn hele leven had ik het gevoel dat het iets te gemakkelijk ging.” In de vroege jaren 2000 ging het de producer inderdaad voor de wind. Zowat alle succesvolle nummers in die periode kwamen uit zijn koker: samenwerkingen met Missy Elliot, Justin Timberlake en Katy Perry bleken stuk voor stuk hits. Maar Tim moest er ook iets voor teruggeven: nachtenlang zat hij in de studio te mixen, en potten ijs naar binnen te werken. Erg gezond was het allemaal niet.

Pijnstillers

In 2011 moest de producer een wortelkanaalbehandeling ondergaan. Daarvoor kreeg hij een voorschrift voor pijnstillers - OxyContin en Percocet - maar al snel begon Tim meer dan de voorgeschreven dosis in te nemen. “Toen begon ik ook last te krijgen van mijn arm”, zegt hij - het overblijfsel van een schotwonde toen hij 17 was. Twee jaar later gingen hij en zijn vrouw Monique uit elkaar. Het begin van een lang uitgesponnen scheiding, wat voor extra stress zorgde. Daarnaast eiste de belastingdienst maar liefst 4 miljoen dollar van de producer voor drie jaar onbetaalde belastingen - een fout die Timbaland zelf wijt aan de verwarring en onoplettendheid die bij zijn verslaving hoorde. Gelukkig konden de pijnstillers zijn zorgen wat wegnemen: “Ze zorgden voor een geweldig gevoel van vrijheid, van me niets aantrekken. Ik was aan het reizen, ik gaf shows, ik nam pillen en had plezier, in mijn onwetendheid.”

(Lees verder onder de foto.)

Nachtmerrie

Hoewel Tim genoot van het gevoel dat de pijnstillers hem gaven, begon hij op termijn ook negatieve effecten te ondervinden. Hij voelde zich loom en moe, en kwam heel wat kilo’s bij. Hij kreeg zelfs prediabetes. Een nachtmerrie uit die periode bleef hem bij: “Ik had een droom dat de dood nabij was", klinkt het. “Ik zag mezelf met een wit gezicht.” Uiteindelijk was het de liefde voor zijn dochter en twee zonen die de doorslag gaf: er moest iets gebeuren. “Het is alsof er een fel licht aangaat in je hersenen", zegt hij. “Zo weet je wat ware liefde eigenlijk is.”

Tim nam drastische maatregelen. Hij verhuisde van zijn reusachtige landhuis net buiten Miami naar een appartement in het centrum. “Ik moest afslanken", zegt hij daarover. “Al die ‘supersterren’-spullen moesten weg.” Vervolgens regelde de producer zijn problemen met de belastingdienst, daarna verzoende hij zich met zijn ex-vrouw. “Onze scheiding was in het begin erg chaotisch, maar we zijn nu goede vrienden.” Ook zijn verslaving pakte hij eigenhandig aan. “Enkel ik en God", klinkt het. “Dit was het pad dat voor mij was uitgekozen. God was me aan het heropbouwen.” En dus nam Tim steeds minder pillen, tot hij niets meer over had. Dat duurde zo’n twee weken, daarna kwamen de afkickverschijnselen. “Het is een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb meegemaakt”, zegt hij. “De enige dingen die me er doorheen hielpen, waren mijn kinderen, mijn vriendin, en de hulp van God die mijn gedachten stil hield.”

(Lees verder onder de foto.)

Zijn vriendin Michelle was ondertussen naar Miami verhuisd. “Ik heb een geweldige vrouw, die tijdens het hele gebeuren aan mijn zijde stond.” En Michelle deed meer dan dat. Ze richtte Punch Elite Fitness op, en nam Tim daar mee naartoe. Met haar hulp slaagde hij erin om meer dan 45 kilogram te verliezen.

Nieuwe muziek

Tegenwoordig focust een afgeslankte Tim zich vooral op nieuwe muziek. Onlangs werkte hij nog samen met Kanye West en Coldplay, maar hij gaat ook samenwerkingen aan met jonge artiesten. “God is nog bezig met mijn opbouw”, zegt hij. “Ik heb niet het gevoel dat ik compleet ben. Ik wil nooit het gevoel krijgen dat ik compleet ben, want dan zou mijn geest dan waarschijnlijk inactief zou worden. God wilde dat ik helder zou blijven zodat ik zou zien wat nodig is, niet wat ik wil.”