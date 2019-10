Verslaafd en overspelig, maar verscheurd door spijt: opgedoken tapes werpen nieuw licht op leven Johnny Cash TDS

21 oktober 2019

Bron: Variety 4 Celebrities Documentaire ‘The Gift: The Journey of Johnny Cash’ werpt een nieuw licht op het leven van de in 2003 overleden muzikant. De prent is zo bijzonder omdat de iconische zanger zijn eigen levensverhaal vertelt. “ We hebben meer dan 60 uur aan audio-opnamen ontdekt, waarop Johnny de intieme details van zijn leven deelt. Die hebben we gebruikt om zijn reis opnieuw samen te stellen”, aldus maker Thom Zimny. De tapes werden in de jaren ‘90 gemaakt, toen Cash destijds aan zijn autobiografie schreef.

In de documentaire begint de pionier van de countrymuziek bij zijn ruige jeugd in Arkansas, waar hij als één van de zeven kinderen van een katoenboer opgroeide. “Ik herinner me dat hij al dronk toen ik nog klein was. Ik herinner me het vreselijke misbruik dat mijn moeder moest ondergaan”, zegt hij. “Het is vreemd dat mijn vader me nooit een klap heeft verkocht. Maar aan de andere kant omhelsde hij ons nooit. Hij kwam nooit bij ons om ons te vertellen dat hij van ons hield. Niet één keer.”

In 1954 trouwde Johnny met Vivian Liberto. Ze kregen samen vier dochters. De zanger werd verteerd door de keuze tussen zijn familie of carrière en ook zijn verslavingen aan alcohol en pijnstillers veroorzaakten heel wat leed. “Er was altijd een gevecht gaande in mijn huis”, zegt Johnny. “En mijn vrouw wist niet hoe daar mee om te gaan. Ze had enorme angst, verwarring en verdriet. Ze had dit enorme gevoel van verlies en ze werd wanhopig om mij thuis te houden.”

“Ik was er nooit”

Het bleek een hopeloze strijd. Johnny raakte verslaafd aan het tourleven en werd bovendien verliefd op June Carter, die ook in de band zat. “Mijn kinderen hebben geleden en Vivian heeft geleden”, vertelt Johnny daarover. “Ik was er niet toen hun diploma werd uitgereikt op school. Ik was er niet om hen zich te zien aankleden voor hun schoolbal. Ik leefde het leven van een zwerver.”

Johnny en Vivian scheidden in 1967, een jaar later verbond hij zich aan bandlid June Carter. “Sommige mensen lijken te denken dat wij ‘nog lang en gelukkig’ leefden nadat we getrouwd waren. Dat was niet zo.” Het drugsmisbruik van Johnny nam dan ook enkel toe. “Ik slikte overdag slaappillen om mijn zenuwen te kalmeren en verdubbelde ‘s nachts de dosis om te kunnen slapen. Ik hallucineerde elke dag van de morfine. Ik was zwak, ik was compleet beroerd.”

Kracht van de liefde

Cash werd uiteindelijk gered door de kracht van liefde, zo stelt hij zelf. “Wat June en ik doen om te overleven en samen in leven te blijven, het is een fantastisch liefdesverhaal. Ze is de beste vrouw die ik ooit heb gekend. Ze trok me keer op keer naar boven als ik dreigde verzeild te geraken. Ze moedigde mij aan als ik mijn lusteloos voelde. Ze hield van mij als ik het gevoel had dat niemand dat meer deed.”

Nadat Johnny eindelijk nuchter werd, herstelde hij zijn leven en verzoende hij zich met al zijn kinderen. “De schoonheid en vrede die ik heb gevonden door opnieuw met hen te verbinden.” Minder dan vier maanden later stierf Johnny op 71-jarige leeftijd. Op zijn einde bleef hij achter met een gevoel van dankbaarheid. “Ik ben dankbaar voor mijn dochters en mij zoon die van me houden”, zei hij. “Ik ben dankbaar voor een zielsverwant en ik ben dankbaar dat God me heeft geïnspireerd om muziek te schrijven. Ik ben dankbaar voor het geschenk.”