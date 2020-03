Verslaafd, dakloos en prostitutie: celebs schamen zich voor hun ‘marginale’ broer of zus Redactie

19 maart 2020

12u00

Bron: TV Familie 1 Celebrities Familie. Je kan niet zonder, maar soms ook niet mét ze leven. Vraag maar aan Meghan Markle (38), die te pas en te onpas wordt zwartgemaakt door haar halfzus Samantha. Maar zij is lang niet de enige celeb die te lijden heeft onder de frustraties en/of het wangedrag van iemand uit de familie, schrijft TV Familie.

Leonardo DiCaprio (45) heeft een stiefbroer die hij liever kwijt dan rijk is: Adam Farrar (48). Hoewel de twee als kind erg close waren, zien ze elkaar al jaren niet meer. Ze leiden compleet verschillende levens. Terwijl Leo pendelt tussen filmsets, premières en zijn luxejacht, werkt Adam zich keer op keer in de problemen. Hij gebruikte jarenlang heroïne, een verslaving die hij financierde door diefstallen te plegen. Leo’s broer was zelfs een tijd voortvluchtig nadat hij niet opdaagde op z’n proces. Door al die problemen verloren Adam en zijn vriendin Charity de voogdij over hun dochtertje Normandie. Recent werd Adam opnieuw gearresteerd. De zesde keer al in twee jaar.

Leonardo en Adam groeiden samen op toen Leo’s vader George trouwde met Adams moeder Peggy. “Leo en ik waren superclose met elkaar”, vertelde Adam in 2016. “Ik hield van hem en doe dat nog steeds. Maar we hebben elkaar al jaren niet gesproken. Leo wil de wereld verbeteren, maar lijkt zich meer druk te maken over het klimaat dan over zijn eigen broer. Dat doet pijn.”

Kindermisbruik

Jelani Maraj (40) is de broer van popster Nicki Minaj (37). Hij werd in januari veroordeeld tot een celstraf van minstens 25 jaar voor misbruik van zijn elfjarige stiefdochter. De rechter was bijzonder streng: “Jij hebt dit kind kapotgemaakt”, zei hij tegen Jelani. “Je heb dit kind verkracht. Je hebt haar keer op keer verkracht.”

Nicki’s broer werd in 2015 al eens opgepakt, maar zij betaalde toen naar verluidt zijn borg. Nicki heeft hem één keer bezocht in de gevangenis, samen met hun moeder Carol. Tijdens het proces las Jelani’s advocaat een brief van Nicki voor waarin ze haar broer omschrijft als ‘de meest geduldige, vriendelijke, oprechte en onbaatzuchtige man die ze kent’. Dat leverde haar bakken kritiek op en kostte haar fans.

Ook Nicki’s echtgenoot Kenneth Petty (41) heeft een crimineel verleden. Hij zat zeven jaar in de gevangenis voor verkrachting onder bedreiging van een mes en later nog een keer voor doodslag. Zopas werd hij opnieuw opgepakt omdat hij zich niet als zedendelinquent had laten registreren in hun woonplaats. Inmiddels heeft hij dat wel gedaan.

Prostituee met hiv

Popdiva Mariah Carey, die binnenkort 50 wordt, heeft een getroebleerde relatie met haar zus Alison (58). Die kampt met een alcohol- en drugsverslaving en werd al verscheidene keren in een afkickkliniek opgenomen. Om aan geld te raken, prostitueerde Alison zich. Zo raakte ze besmet met het hiv-virus. Haar gezondheid is zeer slecht. Ze lijdt aan geheugenverlies, krijgt aanvallen en verliest geregeld het bewustzijn.

Mariah zegt dat ze haar zus financieel en moreel gesteund heeft. Maar toen Alison een dringende hersenoperatie moest ondergaan en de ziekenhuisrekeningen niet kon betalen, bleef het stil. Hun broer Morgan noemt Mariah ‘een harteloze heks’. “Ze denkt enkel aan zichzelf. Mariah geeft jaarlijks meer geld uit aan haar honden dan aan haar familie.”

Dakloze sukkelaar

Anthony Ciccone (64), de broer van Madonna (61), is compleet aan lagerwal sinds hij in 1999 zijn werk als setbouwer verloor. Zijn vriendin verliet hem en nam hun zoon Angelo (nu 27) mee. Anthony belandde op straat en raakte verslaafd aan drugs. “De afdaling naar de hel”, noemde hij het.

In 2005 kreeg Anthony de kans op een nieuwe start op het wijngoed van zijn vader Tony. Maar toen zijn stiefmoeder Joan hem stomdronken onder een wijnvat vond, werd hij ontslagen.

Terwijl zijn zus één van de rijkste sterren ter wereld is, leeft Anthony onder een brug in een stadje in Michigan, waar het in de winter tot min 30 kan worden. “Het kan mijn zus en mijn vader niet schelen of ik dood ben of leef”, zegt hij.

Absoluut dieptepunt

Daniel (59), de broer van acteur Alec Baldwin (61), noemt zichzelf ‘de drugsbroer van de clan’. Hij was ooit een beloftevolle acteur. “Ik had nog nooit cocaïne gerookt tot ik op een feestje bij een bekende zanger die vrouw tegenkwam”, zegt hij. “Ze duwde een pijp in m’n handen, deed er iets in en stak hem aan. Zes maanden later zat ik in rehab.”

Het duurde bijna twintig jaar voor Daniel weer clean was, een periode waarin hij meermaals met de politie in aanraking kwam. Hij herviel nog eens, toen hij weer last kreeg van een oude rugblessure. Het absoluut dieptepunt was bereikt, toen hij onder invloed tegen 130 per uur door het rood reed en twee geparkeerde wagens ramde.

Oude wonden

Gordon Ramsay (53) praat er openlijk over op tv: zijn broer Ronnie (52) is dakloos en verslaafd aan heroïne. De tv-chef gaf toe dat hij heroïne voor z’n broer kocht, zodat die de begrafenis van hun vader kon bijwonen. Nadat Ronnie in Indonesië in de cel belandde voor een drugsmisdrijf, was voor Gordon de maat vol. Hij weigerde zijn broer nog langer te helpen. “Mijn moeder en ik hebben jaren alles gedaan wat we konden”, zegt hij. “Het haalt allemaal niks uit. ’t Is moeilijk. Elke keer we Ronnie zien, worden die oude wonden weer opengereten.”

Drievoudige moord

De Amerikaanse meervoudig olympisch en wereldkampioene turnen Simone Biles (23) heeft het niet bepaald getroffen met haar familie. Afgelopen zomer werd haar broer Tevin (24) gearresteerd wegens drievoudige moord. “Mijn hart bloedt voor alle betrokkenen, vooral de families van de slachtoffers”, reageerde een aangeslagen Simone. “Innige deelneming.”

Simone, haar twee zussen en broer kenden een moeilijke jeugd. Ze groeiden deels op in pleeggezinnen, omdat hun biologische moeder verslaafd was aan drugs. Uiteindelijk werden Simone en haar jongere zus door hun grootouders geadopteerd. Haar broer en andere zus gingen bij een ander familielid wonen. Met Tevin kwam het dus niet goed.