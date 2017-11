Verschillende vrouwen beschuldigen ‘That ‘70s Show’-acteur van verkrachting EP

12u49

Bron: The independent, Huffington Post 0 Netflix Ashton Kutcher en Danny Masterson in de Netflix-reeks The Ranch. Celebrities De politie van Los Angeles onderzoekt de klachten van zeker drie vrouwen die beweren dat Danny Masterson (40) hen verkrachtte. De ster die je kent als Steven Hyde uit 'That 70s Show' zou de feiten in 2000 gepleegd hebben, maar hij ontkent alles.

Zeker drie vrouwen hebben een verklaring aan de politie afgelegd, zei politiewoordvoerder van Los Angeles Drake Madison. Hij kon geen details vrijgeven omdat het onderzoek nog loopt.

De woordvoerder van Masterson ontkent de beschuldigingen ten stelligste. "Een van de vrouwen was zijn vaste vriendin op het moment van de feiten, ook bleven ze na het incident nog een tijdje samen. Ook zouden sommige van hen 14 jaar geleden al eens naar de politie zijn gestapt, maar toen werd beslist dat er niet voldoende bewijzen waren."

De dames zouden lid zijn van de Scientology-kerk, waar Masterson een actief lid van is. Masterson gelooft dat hij valselijk beschuldigd wordt in een poging een tv-serie over Scientology te promoten. Hij zegt dat één van de vrouwen pas een verklaring aflegde nadat ze had gepraat met een producers van de show.