Verrassing: Sia is mama geworden LV

14 januari 2020

18u22

Bron: GQ 0 Celebrities Sia is mama geworden, tot grote verrassing van haar fans. De zangeres was niet zwanger, maar verklapte in een interview met het Amerikaanse blad GQ dat ze een zoontje heeft geadopteerd.

De 44-jarige zangeres Sia werd de afgelopen maanden niet gespot met een bolle buik, dus groot was de verrassing toen ze tijdens een interview bekendmaakte dat ze mama was geworden. Ze had het over Diplo, de dj waarmee ze de band LSD vormt, en hoe ze aangetrokken is tot hem. “Ik stuurde hem een sms en zei: hé, je bent één van de vijf mensen waar ik seksueel tot aangetrokken ben”, vertelt ze. “Nu ik beslist heb om voor de rest van mijn leven single te blijven en net een zoon heb geadopteerd, heb ik geen tijd voor een relatie. Als je geïnteresseerd bent om friends with benefits te zijn, laat me iets weten.”

Meer details gaf de zangeres niet vrij over haar zoon. Sia staat er dan ook om bekend om haar leven buiten de spotlights te leiden. Zo draagt ze steeds pruiken die haar gezicht verbergen en is ze haast nooit herkenbaar in beeld.