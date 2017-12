Verrassend: 'The Voice'-concurrenten Bert en Louis wonen samen MVO

Er worden duidelijk vriendschappen gesmeed tijdens 'The Voice'. Louis had het moeilijk om zich dagelijks van West-Vlaanderen naar de studio in Lint te verplaatsen. Medekandidaat Bert schiet hem nu te hulp.

Al vóór de liveshows van start gingen, liet Louis vallen dat de verplaatsingen voor hem moeilijk zouden zijn, zo schrijft Showbizzsite. De kandidaten van 'The Voice' worden namelijk vaak in de studio verwacht.

Bert besloot om Louis een logeerplek bij hem thuis in Westerlo aan te bieden. Da's een pak dichter bij de studio in Lint. Een opvallende geste, gezien de twee niet alleen concurrenten zijn, maar ook in verschillende teams zitten. Louis zit bij team Alex, Bert bij Natalia.