Verrassend: Khloé Kardashian blijft bij Tristan ondanks vreemdgaan MVO

08 mei 2018

07u01 0 Celebrities Khloé Kardashian blijft bij haar vriend Tristan Thompson, ondanks de afkeuring van haar moeder en zussen . "Ze houdt van hem, ook al weet ze haar zussen gelijk hebben wat betreft Tristans wangedrag. Ze hebben haar letterlijk gesmeekt om naar hen terug te komen naar Los Angeles, maar Khloé wil haar gezinsdroom nog niet opgeven," aldus een bron tegenover de krant.

Het verhaal van een van de vijf vrouwen, waarmee Tristan zou zijn vreemdgegaan terwijl Khloé hoogzwanger was, krijgt wellicht nog een vervelend staartje. Lani Blair, de bardame uit een stripclub in New York, schijnt volgens een insider haar baan opgezegd te hebben. Blair zou benaderd zijn voor haar eigen realityshow, waarin ze alles uit de doeken doet over haar nacht met Tristan, wat uiterst pijnlijk zou zijn voor de Kardashian-telg. Blair werd met Thompson gespot bij zijn hotel na een nachtje stappen en ging pas de volgende ochtend weg.

Khloé's moeder Kris Jenner liet vrijdag op de bank bij Ellen DeGeneres weten dat haar dochter zich momenteel vooral richt op het moederschap.