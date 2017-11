Verrassend: Kendall Jenner overwint Gisele Bündchen MVO

08u00 0 EPA Kendall Jenner Celebrities Na 15 jaar is het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen (37) niet langer de grootverdiener in de modellenwereld. Kendall Jenner (22) verdiende dit jaar bijna 19 miljoen euro, waar Gisele 'slechts' 15 miljoen euro op haar bankrekening kon bijschrijven.

Het tijdschrift Forbes stelde een lijst samen met de best verdienende modellen ter wereld, in de periode tussen 1 juni 2016 en 1 juni 2017.

Kendall dankt haar riante inkomen aan lucratieve deals met onder andere Adidas, Estee Lauder en La Perla. De kledinglijn die ze met haar jongere zus Kylie heeft opgericht levert ook aardig wat geld op, evenals haar deelname aan de familie reality-show 'Keeping Up With The Kardashians'. Daarnaast vergaart Jenner inkomsten uit haar social media activiteiten. Het model heeft ruim 85 miljoen volgers, waardoor bepaalde merken graag met haar in zee gaan.

Gisele Bündchen zakt na 15 jaar aan de top dus één plaatsje, waar model Chrissy Teigen vanuit het niets binnenkomt op nummer drie. De vrouw van John Legend was in 2017 goed voor 11,5 miljoen.

Andere bekende namen in de modellen top-10 waren de zusjes Gigi en Bella Hadid en topmodel Karlie Kloss. Bella en Karlie liepen beide mee in de Victoria's Secret fashionshow in Shanghai deze week.

Brunopress Gisele Bündchen