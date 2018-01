Verrassend: Deze indrukwekkende films en acteurs kregen géén nominatie voor de Oscars MVO

26 januari 2018

12u40 0

Veel sterke kandidaten voor de Oscars dit jaar, dus uiteraard was het moeilijk om een selectie genomineerden te maken. Verrassend genoeg liet The Academy toch enkele serieuze steken vallen. Zo is 'Wonder Woman', een film die niet alleen in het box office maar ook op maatschappijvlak veel invloed had, niet genomineerd. Ook Hugh Jackman valt zowel voor zijn rol in 'Logan', waarin hij voor de allerlaatste keer superheld Wolverine speelt, buiten de prijzen. En - misschien nog het vreemdst van al - Tom Hanks werd niét genomineerd voor 'beste acteur' voor zijn prestatie in 'The Post'. Dit zijn alle Academy-blunders van dit jaar op een rij.