Verrassend briljante clown 'Puddles Pity Party' komt naar Het Depot in Leuven MVO

07 februari 2018

U heeft misschien nog niet van Puddles Pity Party gehoord, maar de zingende clown is een gigantische hit op YouTube. De 'trieste clown met de gouden stem' komt met zijn oprechte hymnes en een koffer vol Kleenex naar Het Depot in Leuven op woensdag 9 mei. De show is doorspekt met onhandige en tedere momenten die worden afgewisseld met veel humor.

Puddles Pity Party heeft ondertussen meer dan 76 miljoen views op YouTube, met covers van David Bowie ('When you rock and roll with Me'), Leonard Cohen ('Hallelujah'), Lou Reed ('Perfect day') en zijn mix van 'Pinball Wizard' en 'Folsom Prison Blues'. Misschien herkent u het glimmend witte pak alsnog van recente optredens in 'America's Got Talent'.

Tickets zijn beschikbaar vanaf 9 februari om 11u via greenhousetalent.be.